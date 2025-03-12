Лига чемпионов. «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти капитулировал перед «ПСЖ»

Победу «ПСЖ» в основное время принес французский нападающий Усман Дембеле, забивший на 12-й минуте. Основное время так и завершилось со счетом 1:0. В дополнительное время голов забито не было. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «ПСЖ», реализовавший все четыре попытки. Победный пенальти — в активе вингера парижан Дезире Дуэ. У мерсисайдцев не смогли забить с пенальти форвард Дарвин Нуньес и хавбек Кертис Джонс (обоих переиграл Джанлуиджи Доннарумма). Свою попытку реализовал только Мохамед Салах.

Первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил хавбек Харви Эллиотт.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу англичан.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ливерпуль — ПСЖ — 0:1 (первый матч — 1:0), пенальти — 1:4

Гол: 0:1 — Усман Дембеле (12).