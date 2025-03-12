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Мохамеда Салаха предложили бесплатно «Барселоне» по окончанию сезона 0

Спорт
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Мохамеда Салаха предложили бесплатно «Барселоне» по окончанию сезона

Мохамед Салах предложен для подписи «Барселоной» бесплатно по окончанию сезона, сообщает Sport.es.

Первые контакты окружения игрока с клубом состоялись еще в конце 2024 года, но они не привели к конкретным предложениям и переговорам. В «Барселоне» считают, что качества Салаха соответствуют желаемому профилю, но вингеру «Ливерпуля» пришлось бы пойти на значительное сокращение зарплаты — сейчас футболист получает около 15 млн фунтов в год до уплаты налогов.

В подписании Салаха также заинтересованы клубы Саудовской Аравии — в частности, «Аль-Хилаль» готов платить египтянину 50 млн евро за сезон.

Действующий контракт футболиста с «Ливерпулем» истечет в конце июня.

#футбол
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