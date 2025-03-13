УЕФА сделал заявление после отмененного пенальти Альвареса в матче «Атлетико» — «Реал»

УЕФА опубликовал заявление об отмененном пенальти нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в ответном матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сливочные» в первом матче победили со счетом 2:1, в ответном — проиграли 0:1. В серии пенальти точнее была команда Карло Анчелотти (4:2). Реализованный пенальти форварда «Атлетико» не был засчитан из-за двойного касания мяча.

«Хотя и незначительно, игрок коснулся мяча опорной ногой, прежде чем ударить по нему. Согласно действующему правилу, ВАР должен был вызвать судью, чтобы тот просигнализировал, что гол следует отменить. УЕФА вступит в переговоры с ФИФА и Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), чтобы определить, следует ли пересматривать правило для случаев, когда двойное касание явно непреднамеренное», — говорится в заявлении УЕФА.