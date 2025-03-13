Усику предстоит защитить титул в бою с новозеландским боксером

Украинский боксер Александр Усик должен защитить свой титул чемпиона мира в тяжелом весе в бою с обязательным претендентом — новозеландцем Джозефом Паркером, сообщает Всемирная боксерская организация (WBO).

В течение месяца стороны должны начать переговоры и достичь соглашения. В противном случае WBO назначит процедуру промоутерских торгов.

38-летний Усик не проиграл ни одного поединка из 23 в профессиональной карьере, 14 боев завершились нокаутом. В декабре украинец защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBO, WBO и WBC, победив британца Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей. После первого боя с Фьюри в июне Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории и освободил титул IBF, так как не смог провести защиту пояса с обязательным претендентом хорватом Филипом Хрговичем.

Паркеру 33 года, на его счету 36 побед (24 из них — нокаутом) и 3 поражения. В феврале он защитил титул временного чемпиона WBO, выступив против Мартина Баколе из Конго.