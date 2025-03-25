Наибольшие трудности в матче против сборной Англии сборной Латвии по футболу доставило сдерживание стандартных положений соперника, заявил дебютант национальной команды Ник Слиеде в разговоре с журналистами, пишет ЛЕТА. В то же время, вратарь Кришьянис Звиедрис признал, что в матче против Англии сделал всё, что мог.

В понедельник футболисты Латвии в рамках второго тура квалификации чемпионата мира 2026 года на выезде уступили сборной Англии со счётом 0:3.

"Я запомню всё — атмосферу на поле, игроков соперника, и, конечно, латвийских болельщиков, которых на самом деле было слышно даже лучше, чем англичан. Это был космос, сложно описать словами", — так Слиеде охарактеризовал свой дебют за сборную Латвии.

"Первый тайм был довольно уверенным. Были моменты, когда нас прижали немного глубже, но в целом казалось, что справляемся. Самой большой проблемой были стандарты — именно из них у соперника и возникли все моменты. В остальном мы не давали им шансов, и сами кое-что смогли создать", — продолжил он.

Примерно на 18-й минуте первого тайма хорошую возможность забить имел Владислав Гутковский, но его удар оказался неточным — мяч угодил в сетку с внешней стороны.

"В тот момент все [на скамейке] вскочили на ноги. Когда затрепетала сетка, с нашей позиции казалось, что мяч в воротах, но через полсекунды поняли, что нет. Казалось, уже 1:0", — рассказал Слиеде.

Он вышел на поле на 83-й минуте, заменив Даниэля Балодиса, когда счёт уже был 3:0 в пользу хозяев. "Разминался, мне сказали быть готовым. В какой-то момент тренер позвал, я переоделся и вышел на поле. Не было такого волнения, что не могу отдать пас, но было лёгкое, приятное волнение", — добавил защитник.

Слиеде провёл на поле около десяти минут и отметил, что в эти минуты не чувствовал явного превосходства соперника.

"В те десять минут, что я провёл на поле, мне не показалось, что темп игры такой, с которым невозможно справиться. Да, в стандартах или в ситуациях один на один они сильны. Конечно, при счёте 3:0 они уже сбавили обороты. Это не Высшая лига, но и не то, что чувствуешь себя потерянным. С большой удачей и самоотдачей можно надеяться на очки", — сказал защитник.

Он также похвалил латвийских болельщиков, отметив, что на стадионе "Уэмбли" среди почти 80 тысяч зрителей латвийских фанатов было слышно очень хорошо.

"Казалось, что их там было гораздо больше двух тысяч — как минимум пять! Когда мы пели гимн, было слышно на весь стадион. Это дало огромный заряд энергии", — добавил Слиеде.

Звиедрис: Я сделал всё, что было в моих силах

Вратарь мужской сборной Латвии по футболу Кришьянис Звиедрис признал, что в матче против Англии сделал всё, что мог, сообщает ЛЕТА.

«Сегодня я лично сделал всё, что было в моих силах. Больше я не мог. В таких матчах без удачи никак. В третьем голе просто не повезло», — сказал Звиедрис.

«Перед игрой было заметное волнение, такого давно не было. Но когда вышли на поле с детьми за руку, волнение исчезло. В тот момент я начал получать удовольствие, мурашки по телу. Тогда уже чувствовал уверенность в себе», — продолжил он.

Для Звиедриса это был второй матч за национальную сборную. Он отметил, что понимал ещё до начала встречи — футболисты сборной Англии будут иметь значительное преимущество на поле.

«Мы ожидали, что у нас будет несколько моментов, за которые можно будет зацепиться. Такие моменты действительно были — могли даже забить», — рассказал он. «Думаю, те моменты, что были, можно было разыграть лучше. Когда Алвис [Яунземс] пробил по воротам, он мог бы отдать передачу дальше — [Роберту] Савальниексу, тогда вообще был бы супер-момент».

Звиедрис признал, что в начале игры ему было трудно привыкнуть к скорости и мастерству соперников, но затем стало легче.

«Это была моя первая игра такого уровня. Первые пять минут я вообще не понимал, что происходит на поле. Скорости были совершенно другими, и с первых минут мы уже оказались прижаты в своей штрафной. Это чувствовалось сразу. Но спустя пять-десять минут начинаешь адаптироваться, и становится нормально», — отметил вратарь.

В первом тайме ворота сборной Латвии находились рядом с сектором, где разместились латвийские болельщики. Звиедрис рассказал, что в какой-то момент фанатов Латвии было слышно даже лучше, чем англичан.

«Наших фанатов было слышно очень хорошо. Хотя людей на стадионе было много, культура поддержки у сборной Англии не так выражена. По сравнению с количеством зрителей на стадионе, они были довольно тихими. Латвийских болельщиков было слышно отлично, особенно в первом тайме. Англичане, видимо, сами удивились, что латышей было так много», — добавил Звиедрис.

У Латвии 3 очка

После двух туров в группе K шесть очков имеет Англия, по три — Албания и Латвия, а без очков остаются Андорра и Сербия, которая в это международное окно провела матчи Лиги наций УЕФА.

В финальную часть чемпионата мира от европейской зоны выйдут 16 сборных — 12 победителей групп и 4 команды, которые определятся в раунде плей-офф: это 12 сборных, занявших вторые места, и четыре лучшие победительницы групп Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025, не попавшие в топ-2 своих квалификационных групп.