«Ливерпуль» готов продлить контракт с Салахом из-за ухода Александер-Арнольда

Английский «Ливерпуль» начал переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте на фоне слухов об уходе защитника Трента Александер—Арнольда, сообщает Joe со ссылкой на египетское издание Masrawy.

Ранее появилась информация, что Трент договорился с «Реалом» о переходе на правах свободного агента.

Руководство «Ливерпуля» предложило Салаху выгодный контракт, переговоры проходят в позитивном ключе. Действующее соглашение египетского форварда истекает в конце июня 2025 года.

В текущем сезоне египтянин принял участие в 43 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 22 результативными передачами.