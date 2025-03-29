Объявлены результаты жеребьёвки Евробаскета‑2025, который пройдет и в Риге

Объявлены результаты жеребьёвки чемпионата Европы 2025 года по баскетболу. Информация об этом появилась на сайте FIBA.

Евробаскет‑2025 стартует с группового этапа, который пройдёт с 27 августа по 5 сентября в Латвии, Финляндии, Польше и на Кипре. Финальный этап примет Рига (6-14 сентября).

На групповом этапе 24 сборные будут распределены по четырём группам.

Группа A: Сербия, Чехия, Латвия, Эстония, Турция, Португалия (матчи в Риге),

Группа B: Германия, Черногория, Литва, Великобритания, Финляндия, Швеция (матчи в Тампере),

Группа C: Испания, Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Грузия, Кипр (матчи в Лимасоле),

Группа D: Франция, Польша, Словения, Бельгия, Израиль, Исландия (матчи в Катовице).