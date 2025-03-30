Соболенко повторила достижение Шараповой и Серены Уильямс

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вышла во второй финал «тысячника» подряд. На соревнованиях в Майами она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь – 6:2, 7:5.

а счету Соболенко теперь 10 191 очков, она опережает в рейтинге ближайшего преследователя в лице Иги Швёнтек из Польши более чем на 2 500 баллов.

Соболенко стала восьмой теннисисткой, которая преодолела отметку в 10 000 очков. Ранее подобное удавалось следующим спортсменкам: Марии Шараповой, Динаре Сафиной, Серене Уильямс, Виктории Азаренко, Каролин Возняцки, Эшли Барти и Иге Швёнтек.

Актуальная система рейтинга существует с 2009 года.

В финале Соболенко сыграет с Джессикой Пегулой (США).