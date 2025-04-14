Вэфовцы снова сильнейшие в Латвийско-эстонском чемпионате

Почти 6000 зрителей, и это рекорд, собрались на трибунах «Арена Рига», чтобы лицезреть финальную встречу Объединенного Латвийско-эстонского чемпионата по баскетболу среди мужских команд.

За титул вели борьбу столичные «ВЭФ-Рига» и «Ригас Зелли». Как и в 2022-м, титул в итоге достался вэфовцам (на фото), которые в тот вечер победили со счетом 88:82.

Что касается финальной встречи, то к большому перерыву преимущество команды Мартиньша Гулбиса было «плюс 7». Во второй половине встречи вэфовцы сумели сохранить свой отрыв во многом благодаря отличной игре Юсуфа Санона – 20 очков и признанного самым ценным игроком турнира Вячеслава Боброва (в отчетном поединке он отметился 13 очками, семью подборами, четырьмя передачами и двумя блок-шотами).

В составе проигравших 18 очков на счету Кришса Хелманиса. Теперь у «ВЭФ-Риги» два таких титула (четыре за последние два сезона вообще), как и прошлогоднего триумфатора «Прометей» (Украина).

В целом этот чемпионат можно смело занести в актив клубов Латвии, которых в плей-офф было подавляющее большинство в сравнении с эстонскими – шесть против двух. Третье место у баскетболистов эстонского клуба «Калев-Крамо», которые дома переиграли «Огре» - 92:69.