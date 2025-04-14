Baltijas balss logotype

Вэфовцы снова сильнейшие в Латвийско-эстонском чемпионате 1 837

Спорт
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Вэфовцы снова сильнейшие в Латвийско-эстонском чемпионате

Почти 6000 зрителей, и это рекорд, собрались на трибунах «Арена Рига», чтобы лицезреть финальную встречу Объединенного Латвийско-эстонского чемпионата по баскетболу среди мужских команд.

За титул вели борьбу столичные «ВЭФ-Рига» и «Ригас Зелли». Как и в 2022-м, титул в итоге достался вэфовцам (на фото), которые в тот вечер победили со счетом 88:82.

Что касается финальной встречи, то к большому перерыву преимущество команды Мартиньша Гулбиса было «плюс 7». Во второй половине встречи вэфовцы сумели сохранить свой отрыв во многом благодаря отличной игре Юсуфа Санона – 20 очков и признанного самым ценным игроком турнира Вячеслава Боброва (в отчетном поединке он отметился 13 очками, семью подборами, четырьмя передачами и двумя блок-шотами).

В составе проигравших 18 очков на счету Кришса Хелманиса. Теперь у «ВЭФ-Риги» два таких титула (четыре за последние два сезона вообще), как и прошлогоднего триумфатора «Прометей» (Украина).

В целом этот чемпионат можно смело занести в актив клубов Латвии, которых в плей-офф было подавляющее большинство в сравнении с эстонскими – шесть против двух. Третье место у баскетболистов эстонского клуба «Калев-Крамо», которые дома переиграли «Огре» - 92:69.

Читайте нас также:
#баскетбол
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • 14-го апреля

    какое-то советское название у клуба, ВЭФ при советах был, а теперь ВЭФа нету. пора название менять

    2
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лионель Месси может быть дисквалифицирован
Лионель Месси может быть дисквалифицирован
«Ювентус» объявил о переходе Франсишку Консейсау из «Порту» на постоянной основе
«Ювентус» объявил о переходе Франсишку Консейсау из «Порту» на постоянной основе
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Как сыграли наши?
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Как сыграли наши?
Жозе Моуринью рассказал о желаемом месте продолжения карьеры
Жозе Моуринью рассказал о желаемом месте продолжения карьеры
Винус Уильямс добилась успеха в первом матче после возобновления карьеры
Винус Уильямс добилась успеха в первом матче после возобновления карьеры 254
Нападающий «Айнтрахта» перейдет в «Ливерпуль»
Нападающий «Айнтрахта» перейдет в «Ливерпуль» 173
Дарья Семенистая в Риме проигрывает в полуфинале
Дарья Семенистая в Риме проигрывает в полуфинале 384
Неудачи футболистов «Ауды» продолжаются
Неудачи футболистов «Ауды» продолжаются 474

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 7
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 25
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 35
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 71
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 58
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 62
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 7
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 25
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео