Латвийский национальный центр спорта (ЛНЦС) будет публичным партнером по строительству национального футбольного стадиона на Луцавсале, сообщила агентству ЛЕТА советник по коммуникации премьер-министра Эвики Силини Анна Удре.

На данный момент состоялось восемь заседаний рабочей группы, созданной премьер-министром для разработки решений по публично-частному партнерству (ПЧП) для реализации проекта стадиона, в ходе которых достигнута договоренность о том, что ЛНЦС будет публичным партнером. Также определены конкретные задачи Латвийской федерации футбола (ЛФФ), ЛНЦС и Рижской думы по дальнейшим действиям, определена последовательность разработки решений и начата разработка возможной модели финансирования проекта.

Ожидается, что до 30 июня в Кабинет министров будет подан информационный доклад о возможных решениях по реализации проекта футбольного стадиона, условиях и сроках его реализации.

Ранее Рижская дума постановила передать ЛФФ более десяти гектаров земли на Луцавсале для строительства национального футбольного стадиона.

ЛНЦС был создан в 2022 году путем объединения четырех государственных обществ капитала - центра культуры и спорта "Стадион Даугава", санно-бобслейной трассы "Сигулда", теннисного центра "Лиелупе" и спортивного центра "Межапаркс".

Задачей ЛНЦС является управление национальными спортивными объектами, их развитие и создание условий для подготовки латвийских спортсменов к международным и национальным спортивным соревнованиям, организация национальных и международных спортивных соревнований и культурных мероприятий и др.