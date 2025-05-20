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Чемпион мира из Латвии отказался ехать на Олимпиаду, если туда допустят Россию 9 2542

Спорт
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Чемпион мира из Латвии отказался ехать на Олимпиаду, если туда допустят Россию

Один из тренеров сборной Латвии, двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Артур Ирбе выступает против допуска сборной России на Олимпиаду 2026 года. Об этом он заявил шведской газете Dagens Nyheter.

«Что касается спорта, то для меня очевидно, что Россию ни в коем случае нельзя допускать к участию в подобных мероприятиях. Есть разные способы отношения к этому, но в любом случае я не поеду на Олимпиаду, если России разрешат участвовать», — сказал 58-летний Ирбе.

Латвиец добавил, что ему легко о подобном говорить, ведь он сейчас лишь тренер. «Я не игрок, который потратил годы упорной работы, чтобы получить шанс сыграть на Олимпиаде. Каждый должен сделать свой личный выбор там. Я не буду винить никого, кто решит поехать и сыграть», — отметил Ирбе.

По словам Ирбе, он убежден, что России еще предстоит «пройти долгий путь, прежде чем она сможет вернуться на мировую арену».

Международная федерация (IIHF) пока не приняла решение по допуску сборной России на Игры. Российская команда отстранена с 2022 года.

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(9)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го мая

    Пусть эта картонная дурилка вернёт медали завоёванные под флагом СССР! А потом делает свои дурацкие и никому не нужные заявления.

    12
    1
  • S
    SeaWolf
    21-го мая

    Я думаю мир даже этого не заметит!!!

    65
    5
  • EM
    Evgen Mel
    20-го мая

    Может застрелиться/ повеситься чтоб не мучаться больше

    126
    9
  • VS
    Vad Sorry
    20-го мая

    Ну ни хочешь ехать ни езжай, а кто ты такой чтобы ставить условия и решать что кто то другой ни должен ехать? Или просто попиарится захотелось?? Так это Каллас работа ,Селини иди в политику раз спортом устал заниматься :))) Наоборот поехал бы и выиграл этих "русских" :))) так видно знает что ни потянет

    172
    13
  • MiU
    Made in USSR
    Vad Sorry
    21-го мая

    Кто он такой? Да обыкновенное трепло, коих развелось в местной "элите", как опарышей в дерьме. Ох, как он ратовал за латышский язык!!! Ох, как он упирал на латышскую идентичность!!! С "нациками" шёл на выборы под лозунгом "За латышскую Латвию". А сам? А сам-то??? Когда его "американскому" сыну понадобился аттестат о среднем образовании, он привёз его в Латвию доучиваться в выпускных классах. Устроил в коммерческую школу... Всё бы ничего, но за те полтора- два года, что сын учился, он (сын) так и не стал говорить по-латышски. Ведь нахрена ему в Америке латышский? Как не говорил 17 лет до этого, так и не заговорил по окончании школы. Общался по-английски. Как при этом он смог сдать экзамены по "родному" языку и литературе - сие тайна великая есть. Но аттестат получил и в Америку уехал. Вот тебе и батя-нацик... В газетах - одно, на самом деле - другое. Так кто такой Ирбе? Хамелион ещё тот...

    56
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    20-го мая

    Дурилка картонная.

    78
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го мая

    Надеюсь что это не его слова. Иначе это его "смертный" приговор и как спортсмена и вообще. Скорее всего Овечкин это прочтет, а значит и Трамп будет знать. Иногда лучше молчать в принципе...

    69
    2
  • З
    Злой
    20-го мая

    Удивительно, какая-то мания величия у 3 небольших государств

    93
    2
  • З
    Злой
    20-го мая

    Да и пошёл ты куда дальше, кого ты вообще интересуешь, твоё отсутствие никто не , заметит

    88
    2
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