Чемпион мира из Латвии отказался ехать на Олимпиаду, если туда допустят Россию

Один из тренеров сборной Латвии, двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Артур Ирбе выступает против допуска сборной России на Олимпиаду 2026 года. Об этом он заявил шведской газете Dagens Nyheter.

«Что касается спорта, то для меня очевидно, что Россию ни в коем случае нельзя допускать к участию в подобных мероприятиях. Есть разные способы отношения к этому, но в любом случае я не поеду на Олимпиаду, если России разрешат участвовать», — сказал 58-летний Ирбе.

Латвиец добавил, что ему легко о подобном говорить, ведь он сейчас лишь тренер. «Я не игрок, который потратил годы упорной работы, чтобы получить шанс сыграть на Олимпиаде. Каждый должен сделать свой личный выбор там. Я не буду винить никого, кто решит поехать и сыграть», — отметил Ирбе.

По словам Ирбе, он убежден, что России еще предстоит «пройти долгий путь, прежде чем она сможет вернуться на мировую арену».

Международная федерация (IIHF) пока не приняла решение по допуску сборной России на Игры. Российская команда отстранена с 2022 года.