Джокович одержал первую победу на грунте с Олимпиады 2024 года

Шестая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). В матче второго круга серб обыграл венгерского теннисиста Мартона Фучовича (134-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Уверенная победа Джоковича стала первой на грунтовом покрытии с момента триумфа серба в финале Олимпийского турнира 2024 года в Париже. Матч продолжался 1 час 15 минут. Шестой номер рейтинга оформил четыре эйса и попустил одну двойную ошибку. Его соперник ни разу не подал на вылет и не ошибся.

В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Маттео Арнальди. Игра состоится 22 мая.