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Джокович одержал первую победу на грунте с Олимпиады 2024 года 0 293

Спорт
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Джокович одержал первую победу на грунте с Олимпиады 2024 года
ФОТО: Thought Co

Шестая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). В матче второго круга серб обыграл венгерского теннисиста Мартона Фучовича (134-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Уверенная победа Джоковича стала первой на грунтовом покрытии с момента триумфа серба в финале Олимпийского турнира 2024 года в Париже. Матч продолжался 1 час 15 минут. Шестой номер рейтинга оформил четыре эйса и попустил одну двойную ошибку. Его соперник ни разу не подал на вылет и не ошибся.

В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Маттео Арнальди. Игра состоится 22 мая.

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