Латвийская тяжелоатлетка Ребека Ибрагим (Коха) проведёт лето в Латвии и ищет няню для своих детей, поскольку будет находиться в родном Вентспилсе, пишет Santa.lv .

«Ищу няню для двух маленьких детей — 1 и 3 лет — на постоянной основе. Мы находимся в Вентспилсе», — таким объявлением недавно поделилась Ребека Ибрахима в Instagram.

После яркого выступления на чемпионате Европы в апреле Ребека сначала вернулась в Латвию, а затем отправилась в Катар, где она создала семью. Завоевавшая бронзовую медаль спортсменка тепло поблагодарила всех, кто её поддерживал на этом пути.

«Я говорю огромное спасибо своей семье — мужу, свекрови, свёкру, сестре мужа, моей маме, — ведь они были рядом со мной на каждом шагу. Они заботились о моих детях, чтобы сегодня я могла стоять на этом пьедестале», — сказала она.

«Сейчас она уже снова с семьёй в Катаре», — рассказал в конце апреля журналу Privātā Dzīve многолетний тренер Ребеки Эдуард Андрушкевич, но добавил, что уже летом спортсменка вновь вернётся на родину.

«Она примет участие в тренировочном сборе и будет готовиться к чемпионату мира, который пройдёт в октябре», — сообщил тренер.

Сейчас жизнь Ребеки проходит между Латвией и Катаром. В Латвии живут её родители, а в Катаре — новая семья спортсменки: муж Моаз Мохамед Ибрагим и их двое детей. Будучи мамой двух малышей, Ребека очень ценит поддержку семьи.

«Когда Ребека была в Латвии, за детьми помогали присматривать её родители, а в Катаре помогает семья мужа», — рассказал тренер в апреле. Однако, чтобы Ребека могла полноценно заниматься тренировками в Вентспилсе, одной помощи семьи недостаточно, и няня могла бы облегчить её повседневную нагрузку.

До сих пор тренировочный процесс проходил дистанционно.

«Ребека занимается в спортзале, а я помогаю ей дистанционно. Она снимает свои тренировки на видео, а потом я комментирую, что нужно улучшить», — пояснил Андрушкевич.

«Конечно, Ребека старается соблюдать мусульманские традиции. Например, она не тренируется по пятницам, потому что это священный день для мусульман, посвящённый молитвам», — отметил тренер.

Есть и другие ограничения, с которыми нужно считаться. «С женщинами она может общаться свободно, а вот с мужчинами — это сложнее», — признал он. Тем не менее, на их коммуникацию это не влияет.