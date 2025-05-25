Легендарный серб Новак Джокович завоевал 100-й титул АТП в карьере

Сегодня, 24 мая, на грунтовом турнире категории АТП-250 в Женеве (Швейцария) в финале он обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Титул в Женеве для 38-летнего Джоковича стал первым в этом сезоне. В прошлом году он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в одиночном разряде.

Далее Новак Джокович выступит на открытом чемпионате Франции, где на старте соревнований сыграет с американцем Маккензи Макдональдом. «Ролан Гаррос»-2025 стартует 25 мая и завершится 8 июня.