Сборная Швеции обыгрывает Данию и становится бронзовым призером ЧМ по хоккею

В матче за «бронзу» первенства мира провели поединок национальные команды Швеции и Дании.

В матче за «бронзу» первенства мира провели поединок национальные команды Швеции и Дании. Швеция, ранее считавшаяся одним из главных фаворитов турнира, но уступившая в полуфинале США, уверенно разобралась с Данией, одержав верх со счетом 6:2.

Счет в матче был открыт во втором периоде, к концу которого шведы уже вели со счетом 3:0.

В третьем периоде датчане начали отыгрываться — забросив две шайбы, команда воспряла духом и пошла вперед, однако «Тре Крунур» погасили этот напор, добились комфортного преимущестова и довели матч до желаемого для них результата.