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Сборная Швеции обыгрывает Данию и становится бронзовым призером ЧМ по хоккею 1 462

Спорт
Дата публикации: 25.05.2025
Rus.lsm.lv
Сборная Швеции обыгрывает Данию и становится бронзовым призером ЧМ по хоккею

В матче за «бронзу» первенства мира провели поединок национальные команды Швеции и Дании.

В матче за «бронзу» первенства мира провели поединок национальные команды Швеции и Дании. Швеция, ранее считавшаяся одним из главных фаворитов турнира, но уступившая в полуфинале США, уверенно разобралась с Данией, одержав верх со счетом 6:2.

Счет в матче был открыт во втором периоде, к концу которого шведы уже вели со счетом 3:0.

В третьем периоде датчане начали отыгрываться — забросив две шайбы, команда воспряла духом и пошла вперед, однако «Тре Крунур» погасили этот напор, добились комфортного преимущестова и довели матч до желаемого для них результата.

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#чемпионат мира по хоккею
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(1)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    25-го мая

    Теперь мне расскажите, как игра с Канадой/Финляндией не была договорняком... ахахаха

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