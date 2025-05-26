Сборная страны-агрессора, не играя на чемпионатах, стала лидером рейтинга IIHF

После завершения чемпионата мира 2025 года лидером рейтинга IIHF стала... Россия, которая в этом чемпионате, как и в предыдущем, не участвовала. Сборная Латвии занимает в рейтинге 11-е место.

После завершения чемпионата мира 2025 года лидером рейтинга IIHF стала... Россия, которая в этом чемпионате, как и в предыдущем, не участвовала. Сборная Латвии занимает в рейтинге 11-е место.

Чемпионат мира по хоккею 2025 года завершился в воскресенье, 25 мая, победой сборной США. Сразу после завершения турнира стала ясна примерная разбивка по группам на следующий год. Турнир 2026 года пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре.

Распределение по группам осуществляется на основе рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF), и после прошедшего чемпионата в этом рейтинге произошли изменения. Россия, которая с 2022 года не допускается к участию в международных турнирах IIHF из-за полномасштабного вторжения в Украину, ранее занимала второе место в рейтинге, но теперь стала его лидером благодаря присвоенному ей «защищенному» статусу. В актуальном рейтинге на официальном сайте IIHF Россия и Беларусь не указаны среди активных участников, однако внизу таблицы отмечено, какие позиции они занимают, несмотря на недопуск к соревнованиям.

США после победы на турнире поднялись с шестой на вторую строчку, третьей теперь стала Швейцария, проигравшая в финалах двух последних чемпионатов. На четвертое место опустилась Канада, ранее бывшая лидером. Несмотря на звездный состав и статус фаворита, в четвертьфинале канадцы сенсационно уступили сборной Дании со счетом 1:2, лишившись шансов на медали.

В первой шестерке рейтинга также находятся Швеция (5-е место) и действующий чемпион 2024 года — Чехия. Сборная Латвии, опустившись на одну строчку, теперь занимает 11-е место.

Это предварительно означает, что на чемпионате мира 2026 года команда под руководством Хария Витолиньша окажется в одной группе со Швейцарией, Канадой, Финляндией, Германией, Австрией, Венгрией и Великобританией. Матчи этой группы будут проходить в Цюрихе. Состав группы обещает серьезную конкуренцию и тяжелую борьбу за выход в плей-офф.