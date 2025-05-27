«Ливерпуль» получил рекордные £181,5 млн за победу в АПЛ

Чемпион Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» заработал £181,5 млн в качестве призовых по итогам сезона-2023/24. Как сообщает The Athletic, это самая высокая сумма среди всех клубов лиги.

Второе место по выплатам занял лондонский «Арсенал» (£177,8 млн), третье – «Манчестер Сити» (£171,5 млн). «Челси» и «Ньюкасл», также обеспечившие себе участие в Лиге чемпионов, получили £169,5 млн и £165,8 млн соответственно.

Среди аутсайдеров лиги «Саутгемптон», занявший 20-ю позицию, начислили £110,9 млн. Вылетевшие в Чемпионшип «Ипсвич» и «Лестер» получили £112,9 млн и £119,2 млн.

Распределение призовых в АПЛ напрямую зависит от финального места в турнирной таблице, а также от количества телетрансляций матчей с участием клуба.