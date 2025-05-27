Войцех Щенсны продлит контракт с «Барселоной»

35-летний вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны принял решение продлить контракт с сине-гранатовыми на сезон с возможностью пролонгации еще на год.

Действующее трудовое соглашение польского футболиста заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Goal Poland.

Ранее многоопытный голкипер отмечал, что его будущее в каталонском клубе будет зависеть от его решения, а также от выбора его семьи.

35-летний вратарь присоединился к «Барселоне» в октябре 2024 года. За этот период он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль».