Арне Слот стал лауреатом награды имени сэра Алекса Фергюсона

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признан наставником года по версии Ассоциации тренеров (LMA). Слот стал лауреатом награды, которая носит имя бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

Отметим, что последний раз наставник «Ливерпуля» становился соискателем данной награды по итогам сезона-2021/22. Тогда мерсисайдцы под руководством Юргена Клоппа набрали 92 очка, заняв второе место в турнирной таблице. Кроме того, немецкий специалист выигрывал данную награду после победы с ливерпульским клубом в АПЛ в розыгрыше-2019/20. Рекордсмен — Алекс Фергюсон (11 наград).

Победитель был объявлен во время 33-й ежегодной церемонии награждения, которая состоялась во вторник, 27 мая, в отеле JW Marriott Grosvenor House London.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/25, набрав 84 очка в 38 турах английской премьер-лиги. Отрыв от занявшего второе место «Арсенала» составил 10 очков.