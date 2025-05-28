До чемпионского камбэка Пакьяо - меньше двух месяцев

19 июля Мэнни Пакьяо (на фото) вернется в бокс. И все ради титульного боя с чемпионом WBC Марио Барриосом. Официального анонса, как и подписанного контракта, пока нет, но Пакьяо уже вовсю готовится.

Разговоры о камбэке Пакьяо шли с прошлого года. Президент WBC Маурисио Сулейман допускал организацию поединка против Барриоса, но заявлял, что не получал запроса. Спустя почти год он утвердил титульный бой и поставил Пакьяо на пятое место в рейтинге полусредневесов, хотя тот не выступал на профессиональном ринге с августа-2021, а владел поясом WBC вообще в далеком 2011-м. Спустя неделю после анонса от Сулеймана Пакьяо вернулся в боксерский зал и показал работу на снаряде: взрывался длинными сериями и великолепно смещался, будто не уходил с профессионального ринга.

Если 46-летний Пакьяо победит, все равно не станет самым возрастным чемпион мира в истории бокса (рекорд принадлежит Бернарду Хопкинсу - 49 лет). Но в его триумф верят слабо - даже бывший многолетний промоутер Боб Арум: «Не скажу ничего плохого, потому что Мэнни очень много значил для нас и нашей компании. Но выглядит довольно сомнительно, что в его возрасте он готов рисковать, выходя в ринг против действующего чемпиона. Даже Джордж Форман был младше, когда победил Майкла Мурера. И Джордж оставался активным несколько лет до боя с Мурером. А Мэнни - нет».

С августа-2021 Пакьяо сохранял активность, но лишь формально, проведя два выставочных боя - против южнокорейского блогера Ди Кей Йо и крупного японского кикбоксера Рукии Анпо (который выше на 18 см).

Пакьяо не только вернулся в боксерский зал, но и прилетел в США. Недавно в соцсетях появились совместные кадры с его тренером Фредди Роучем - одним из главных творцов великой карьеры Пакьяо. С 2001 года они вместе работали в зале Wild Card Boxing. Но в 2018 году случился раскол - Пакьяо ушел от Роуча. «Пакьяо расстался с Роучем из-за его высказываний в прессе. Мэнни не понравились некоторые заявления Фредди, поэтому они решили прекратить сотрудничество. Вот и вся история», - рассказывал его советник Майкл Конц.

Тогда Роуч раскритиковал работу угловых в спорно проигранном бою Джеффу Хорну: «Очень трудно работать, когда Бубой Фернандес постоянно орет, а Мигель Диас говорит мне, что должен быть в ринге, чтобы обрабатывать рассечения. В подобной атмосфере крайне непросто донести до Мэнни то, что ему нужно делать. Мигель стареет, ему уже сложно забраться в ринг и вылезти из него, а Бубой всегда перевозбуждается. В этом углу было сложно взять ситуацию под полный контроль».

Но дуэт быстро помирился - Роуч готовил Пакьяо к следующим боям против Эдриена Бронера, Кита Турмана и Йордениса Угаса. Хотя снова не без проблем. В поражении от Угаса тренеры Пакьяо обвиняли друг друга: Роуч наезжал на Джастина Форчуна за длительные пробежки перед боем, из-за которых у Пакьяо возникли судороги во время боя. А Форчун обвинил Роуча во включении в штаб физиотерапевта Шона Хэмптона: «Полагаю, Фредди пригласил его за неделю до боя. Не знаю, работал ли он когда-нибудь с боксерами или вообще с топовыми спортсменами. Все, что я знаю - нельзя лезть к боксеру за 30 минут до боя и уж точно не нужно массировать ему ноги. Это идеальный рецепт для судорог, что это и произошло».

На этом скандал утих. С тех пор Роуч никого не тренировал, но в июле мы снова увидим легендарный дуэт Пакьяо-Роуч на ринге.