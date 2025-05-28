«Эдмонтон» победил «Даллас» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду одержал победу над «Даллас Старз» в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли – 2025. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

В составе победителей голы забили Леон Драйзайтль, Кори Перри, Каспери Капанен и Адам Хенрик. У гостей заброшенной шайбой отметился Джейсон Робертсон.

«Эдмонтон» повёл в серии со счётом 3-1 и теперь находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

Пятый матч между командами пройдёт 30 мая в Далласе.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» играл в финале Кубка Стэнли. Тогда в решающей серии команда уступила «Флориде Пантерз» в семиматчевом противостоянии.