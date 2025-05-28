Baltijas balss logotype

Криштиану Роналду может сменить «Аль-Наср» на «Аль-Хиляль» 0 423

Спорт
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Криштиану Роналду может сменить «Аль-Наср» на «Аль-Хиляль»
ФОТО: Thought Co

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает два варианта продолжения карьеры после истечения текущего контракта летом 2024 года. 40-летний португалец может продлить соглашение с нынешним клубом, уже предложившим новые условия, либо перейти в «Аль-Хиляль». Об это сообщает Footmercato.

По сообщениям источника, «Аль-Хиляль» рассматривает Роналду как ключевую фигуру для усиления перед клубным чемпионатом мира. Кроме спортивных амбиций, переходу способствует статус команды – действующего чемпиона Саудовской Аравии. В «Аль-Насре» же настаивают на пролонгации, несмотря на отсутствие трофеев с момента прихода звезды в январе 2023 года.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду разочарован результатами клуба, который за полтора сезона выиграл лишь Кубок арабских чемпионов, а в Саудовском Про-лиге команда дважды оставалась второй.

Читайте нас также:
#футбол
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Балинскис и «Флорида Пантерз» второй год подряд завоёвывают Кубок Стэнли
Иконка видео
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии 217
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию 1004
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс»
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс» 280
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом»
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом» 225

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 139
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 226
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 495
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 280
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 175
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 139
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 226

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео