Криштиану Роналду может сменить «Аль-Наср» на «Аль-Хиляль»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает два варианта продолжения карьеры после истечения текущего контракта летом 2024 года. 40-летний португалец может продлить соглашение с нынешним клубом, уже предложившим новые условия, либо перейти в «Аль-Хиляль». Об это сообщает Footmercato.

По сообщениям источника, «Аль-Хиляль» рассматривает Роналду как ключевую фигуру для усиления перед клубным чемпионатом мира. Кроме спортивных амбиций, переходу способствует статус команды – действующего чемпиона Саудовской Аравии. В «Аль-Насре» же настаивают на пролонгации, несмотря на отсутствие трофеев с момента прихода звезды в январе 2023 года.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду разочарован результатами клуба, который за полтора сезона выиграл лишь Кубок арабских чемпионов, а в Саудовском Про-лиге команда дважды оставалась второй.