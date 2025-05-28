Ламин Ямаль по новому контракту с «Барселоной» будет зарабатывать в год до 20 миллионов евро

17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль находится в шаге от продления контракта с каталонским клубом до 2031 года.

Об этом сообщает El País.

По информации источника, испанский футболист будет зарабатывать около € 15 млн в год по новому трудовому соглашению, что в три раза больше его нынешнего оклада. При этом с учетом бонусов зарплата Ямаля может вырасти до € 20 млн.

Условия для получения данного бонуса характеризуются как «легко выполнимые».

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.