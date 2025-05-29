ФИФА начала расследование из-за контракта Анчелотти со сборной Бразилии

ФИФА уведомила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о необходимости проведения расследования в связи с возможным нарушением регламента о футбольных агентах при назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера сборной Бразилии, сообщает Ge.Globo.

Как отмечает источник, в центре внимания оказалась персона Диего Фернандеса, который предположительно без индивидуальной лицензии оказывал услуги футбольного агента и получил комиссию в размере 1,2 миллиона долларов.

ФИФА потребовала от CBF предоставить официальные контакты Фернандеса, копии всех платежей, а также краткое изложение позиции федерации по данному вопросу.

26 мая Анчелотти был представлен главным тренером сборной Бразилии. 65-летний итальянец будет готовить команду к чемпионату мира-2026. До этого, с 2021 года, тренер возглавлял «Реал», его место в мадридском клубе занял Хаби Алонсо.