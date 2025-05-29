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Определились оба финалиста Кубка Стэнли 0 582

Спорт
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Определились оба финалиста Кубка Стэнли

На следующий день после того, как «Флорида» закрыла серию финала Восточной конференции с «Каролиной» (4-1), «Эдмонтон» поставил точку в битве за западную корону с «Далласом».

«Нефтяники» забросили шесть шайб в ворота «звезд». Голкипер «Далласа» Оттингер пропустил две после двух бросков и покинул вотчину уже на восьмой минуте, уступив место Десмиту. Однако и тот ничего героического не совершил.

Таким образом, вывеска финала Кубка Стэнли в точности повторяет прошлогоднюю. Тогда, напомним, «Флорида» выиграла первые три матча титульной серии, проиграла последующие три и праздновала победу в седьмом.

Кубок Стэнли. 1/2 финала

Даллас — Эдмонтон — 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 — Перри (7) (Макдэвид, Драйзайтль, 2.31-бол.). 0:2 — Янмарк (3) (Арвидссон, Уолмэн, 7.09). 0:3 — Д.Скиннер (1) (Хенрик, Фредерик, 8.07). 1:3 — Д.Робертсон (3) (Джонстон, 11.40). 2:3 — Хинтц (6) (Джонстон, Харли, 32.27-бол.). 2:4 — Макдэвид (6) (Экхольм, 34.28). 3:4 — Д.Робертсон (4) (Рантанен, Харли, 40.38). 3:5 — Э.Кейн (5) (Драйзайтль, Уолмэн, 43.21). 3:6 — К.Капанен (3) (59.49-п/в).

Итог серии: 1-4

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