Baltijas balss logotype

Готовь сани летом: Латвия вдвое уменьшила число видов спорта на Зимней Олимпиаде 0 913

Спорт
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Спорт высоких достижений — в том числе финансовых. Пресс–фото.

Спорт высоких достижений — в том числе финансовых. Пресс–фото.

Совсем немного остается до XXV Зимней Олимпиады, которые состоятся 6–22 февраля будущего года в итальянском мегаполисе Милан и лыжном курорте Кортина–д'Ампеццо.

Латвийские атлеты намерены выступить во всеоружии, о чем спортивные функционеры рассказали депутатам Сейма.

Функционеры вместо спортсменов

Некоторое сокращение амбиций страны тем не менее налицо. Если в 2022 году на пекинскую Зимнюю Олимпиаду приехали 57 спортсменов, выступавших в 11 дисциплинах, то в Италию поедут более 40 человека и станут соревноваться по пяти видам спорта.

Разумеется, численный состав делегации ЛР по факту будет выше — в него войдут спортивные доктора, массажисты, и, конечно, спортивные функционеры. Примерно 100 человек!

Особая команда будет заниматься размещением нашей делегации по пяти местам Олимпийской деревни. Специалисты займутся инвентарем и формой — ведь кроме парадной и для состязаний потребуется еще и тренировочная.

Наверняка не преминет посетить Игры и большой любитель попутешествовать президент Эдгар Ринкевич, а также тот премьер–министр, который у нас к тому времени будет. Ну и, конечно, глава Минобразования, которое у нас курирует спорт.

Золотая шайба

На 35 облаченных в красно–белую форму мужчин придутся соревнования по фигурному катанию, биатлону, горным лыжам, бегу на лыжах и хоккею.

Еще 8 спортсменок поддержат имидж страны в биатлоне, лыжах горных и беговых.

В целом подготовка атлетов обойдется в 2 429 376 евро. При этом наибольшая сумма уже истрачена в апреле сего года — 450 742 евро, причем более всего съел хоккей — 316 482 евро. Для сравнения: конькобежцы только 14,2 тысячи.

Хоккей по соотношению затрат самый трудоемкий, требует более всего средств на содержание. А самым дорогостоящим по оснащению видом является бобслей и скелетон.

Где взять денег? К счастью, не все Латвия потратила на неудачную для себя прошлогоднюю Летнюю Олимпиаду в Париже — потому перенаправят 76 030 евро в счет состязаний в Италии. Но этого все равно катастрофически мало, ибо у страны остаются непокрытыми 1 270 491 евро.

К каким успехам готовиться Латвии? В Пекине (2022) и Пхйончане (2018) наши выигрывали по одной бронзовой награде. А самым плодотворным, как ни странно, было посещение России: по итогам Сочи–2014 выиграны одно золото, одно серебро и три бронзы!

Читайте нас также:
#олимпиада 2026
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
7
0
0
9
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Балинскис и «Флорида Пантерз» второй год подряд завоёвывают Кубок Стэнли
Иконка видео
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии 217
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию 1004
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс»
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс» 281
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом»
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом» 225

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 139
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 226
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 495
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 280
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 175
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 139
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 226

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео