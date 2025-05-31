Совсем немного остается до XXV Зимней Олимпиады, которые состоятся 6–22 февраля будущего года в итальянском мегаполисе Милан и лыжном курорте Кортина–д'Ампеццо.

Латвийские атлеты намерены выступить во всеоружии, о чем спортивные функционеры рассказали депутатам Сейма.

Функционеры вместо спортсменов

Некоторое сокращение амбиций страны тем не менее налицо. Если в 2022 году на пекинскую Зимнюю Олимпиаду приехали 57 спортсменов, выступавших в 11 дисциплинах, то в Италию поедут более 40 человека и станут соревноваться по пяти видам спорта.

Разумеется, численный состав делегации ЛР по факту будет выше — в него войдут спортивные доктора, массажисты, и, конечно, спортивные функционеры. Примерно 100 человек!

Особая команда будет заниматься размещением нашей делегации по пяти местам Олимпийской деревни. Специалисты займутся инвентарем и формой — ведь кроме парадной и для состязаний потребуется еще и тренировочная.

Наверняка не преминет посетить Игры и большой любитель попутешествовать президент Эдгар Ринкевич, а также тот премьер–министр, который у нас к тому времени будет. Ну и, конечно, глава Минобразования, которое у нас курирует спорт.

Золотая шайба

На 35 облаченных в красно–белую форму мужчин придутся соревнования по фигурному катанию, биатлону, горным лыжам, бегу на лыжах и хоккею.

Еще 8 спортсменок поддержат имидж страны в биатлоне, лыжах горных и беговых.

В целом подготовка атлетов обойдется в 2 429 376 евро. При этом наибольшая сумма уже истрачена в апреле сего года — 450 742 евро, причем более всего съел хоккей — 316 482 евро. Для сравнения: конькобежцы только 14,2 тысячи.

Хоккей по соотношению затрат самый трудоемкий, требует более всего средств на содержание. А самым дорогостоящим по оснащению видом является бобслей и скелетон.

Где взять денег? К счастью, не все Латвия потратила на неудачную для себя прошлогоднюю Летнюю Олимпиаду в Париже — потому перенаправят 76 030 евро в счет состязаний в Италии. Но этого все равно катастрофически мало, ибо у страны остаются непокрытыми 1 270 491 евро.

К каким успехам готовиться Латвии? В Пекине (2022) и Пхйончане (2018) наши выигрывали по одной бронзовой награде. А самым плодотворным, как ни странно, было посещение России: по итогам Сочи–2014 выиграны одно золото, одно серебро и три бронзы!