«Интер» проиграл четвертый финал Лиги чемпионов из семи

Миланский «Интер» в четвертый раз в своей истории потерпел поражение в финале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов УЕФА.
В заключительном еврокубковом матче сезона-2024/25 подопечные Симоне Индзаги крупно уступили французскому «ПСЖ» (5:0), завоевавшему в итоге трофей.
Всего «Интер» принимал участие в семи финалах Лиги чемпионов. Трижды итальянцы побеждали в турнире. Предыдущий финал «Интер» также проиграл — в сезоне-2022/2023 английскому «Манчестер Сити» (0:1).
«ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы впервые в своей истории.
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