Новак Джокович вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос».

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции – 2025 сербский теннисист обыграл австрийца Филипа Мисолича (№153 в рейтинге ATP) – 6:3, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За это время Джокович подал 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. Мисолич отметился 6 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейк-пойнтом.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри (№81 в рейтинге ATP).