Определились участники матча за Суперкубок УЕФА-2025

Определились оба участника матча за Суперкубок УЕФА. Игра намечена на 13 августа и пройдёт в Удине (Италия) на стадионе «Дачия Арена».

За престижный трофей поборются «Тоттенхэм Хотспур» и «Пари Сен-Жермен».

«Шпоры» ранее выиграли Лигу Европы, в финале они оказались сильнее «Манчестер Юнайтед» (1:0). Парижане стали победителями Лиги чемпионов: сегодня они разгромили «Интер» (5:0) в решающем матче в Мюнхене.

Для «Тоттенхэма» это будет первая возможность завоевать Суперкубок УЕФА, для «ПСЖ» - вторая. В 1996 году розыгрыш проводился в два матча, по сумме которых «Ювентус» оказался сильнее парижан (6:1, 3:1).