«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, разгромив «Интер»

31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
Победителем самого престижного европейского клубного футбольного турнира в этом году стал французский «ПСЖ», разгромивший итальянский «Интер» со счетом 5:0. Для клуба из Парижа это первая победа в Лиге чемпионов в истории.
Голы забили Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20, 63), Хвича Кварацхелия (73), Сенни Маюлу (87).
В составе парижан чемпионом стал российский вратарь Матвей Сафонов, он провел матч на скамейке запасных.
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