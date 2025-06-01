«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, разгромив «Интер»

Победителем самого престижного европейского клубного футбольного турнира в этом году стал французский «ПСЖ», разгромивший итальянский «Интер» со счетом 5:0. Для клуба из Парижа это первая победа в Лиге чемпионов в истории.

Голы забили Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20, 63), Хвича Кварацхелия (73), Сенни Маюлу (87).

В составе парижан чемпионом стал российский вратарь Матвей Сафонов, он провел матч на скамейке запасных.