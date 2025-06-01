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УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов сезона-2024/2025 0 766

Спорт
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов сезона-2024/2025
ФОТО: Global Look Press

УЕФА назвал Усмана Дембеле лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте назвал лучшего игрока Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Им стал форвард ПСЖ Усман Дембеле. Решение принимала группа технических наблюдателей УЕФА.

Француз в минувшем розыгрыше турнира провел 15 матчей. Вингер отметился восемью голами и шестью результативными передачами.

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В финале парижане со счетом 5:0 победили миланский «Интер».

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