Кубок Стэнли. «Флорида» сравняла счет финальной серии с «Эдмонтоном»

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» проиграл на своем льду «Флориде Пантерз» со счетом — 4:5 (2ОТ).

«Пантеры» ушли от поражения менее чем за 18 секунд до окончания основного времени, заменив вратаря на шестого полевого игрока — отличился Кори Перри. Победу на 89-й минуте принес Брэд Маршан, записавший в актив дубль.

Таким образом, счет в главном противостоянии плей-офф-2025 стал ничейным 1:1. Серия переезжает во Флориду.

Эдмонтон – Флорида – 4:5 (2ОТ) (3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

ШАЙБЫ: 0:1 — Беннетт (Родригес, Шмидт, 2.07-бол.). 1:1 — Кейн (Бушар, Арвидссон, 7.39). 2:1 — Бушар (Драйзайтль, Макдэвид, 9.19). 2:2— Джонс (Шмидт, Луостаринен, 11.37). 3:2 — Драйзайтль (Бушар, Макдэвид, 12.37-бол.). 3:3 — Куликов (Джонс, Верхэге, 28.23). 3:4 — Маршан (Лунделль, 32.09-мен.). 4:4 — Перри (Макдэвид, Уолмэн, 59.42). 4:5 — Маршан (Лунделль, 88.05).