Baltijas balss logotype

Кубок Стэнли. «Флорида» сравняла счет финальной серии с «Эдмонтоном» 0 326

Спорт
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Кубок Стэнли. «Флорида» сравняла счет финальной серии с «Эдмонтоном»

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» проиграл на своем льду «Флориде Пантерз» со счетом — 4:5 (2ОТ).

«Пантеры» ушли от поражения менее чем за 18 секунд до окончания основного времени, заменив вратаря на шестого полевого игрока — отличился Кори Перри. Победу на 89-й минуте принес Брэд Маршан, записавший в актив дубль.

Таким образом, счет в главном противостоянии плей-офф-2025 стал ничейным 1:1. Серия переезжает во Флориду.

Эдмонтон – Флорида – 4:5 (2ОТ) (3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

ШАЙБЫ: 0:1 — Беннетт (Родригес, Шмидт, 2.07-бол.). 1:1 — Кейн (Бушар, Арвидссон, 7.39). 2:1 — Бушар (Драйзайтль, Макдэвид, 9.19). 2:2— Джонс (Шмидт, Луостаринен, 11.37). 3:2 — Драйзайтль (Бушар, Макдэвид, 12.37-бол.). 3:3 — Куликов (Джонс, Верхэге, 28.23). 3:4 — Маршан (Лунделль, 32.09-мен.). 4:4 — Перри (Макдэвид, Уолмэн, 59.42). 4:5 — Маршан (Лунделль, 88.05).

Читайте нас также:
#хоккей
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Балинскис и «Флорида Пантерз» второй год подряд завоёвывают Кубок Стэнли
Иконка видео
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии 221
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию 1017
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс»
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс» 287
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом»
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом» 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 10
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 19
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 23
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 15
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 27
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 29
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 10
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 19
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео