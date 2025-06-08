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«Алкоголь, сахар». Соболенко — о планах после поражения в финале «Ролан Гаррос» 0 1117

Спорт
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
«Алкоголь, сахар». Соболенко — о планах после поражения в финале «Ролан Гаррос»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как будет восстанавливаться от поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от американки Кори Гауфф (7:6 (7:5), 2:6, 4:6).

«У меня уже забронирован билет на Миконос. Алкоголь. Сахар. Мне просто нужно пару дней, чтобы полностью забыть об этом безумном мире и безумной… Если бы можно было ругаться, я бы выругалась. В общем, о той безумной вещи, которая сегодня случилась. Думаю, все понимают.

Я стараюсь быть вежливой, просто нет другого слова, которое могло бы описать, что случилось сегодня на корте. Так что да — текила, мармеладные мишки и, не знаю, купаться. Побыть пару дней туристом», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее Соболенко проигрыш погодой: «Ветер дул очень сильно, иногда он успокаивался. В какой то момент это всё выглядело как шутка. Она била по мячу, и ветер придавал её ударам скорости. Каждый раз я опаздывала. Плюс факт, что мы играли на грунте, где очень плохой отскок. Мне пришлось отходить назад в попытках сыграть такие мячи. Но я была не в состоянии», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Впрочем, на ветер жаловалась и Гауф.

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#теннис #ролан гарос
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