Финал Кубка Стэнли. «Флорида» вновь сокрушила «Эдмонтон» и находится в шаге от триумфа

В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Пятый матч серии завершился уверенной победой гостей — 5:2.