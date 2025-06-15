Финал Кубка Стэнли. «Флорида» вновь сокрушила «Эдмонтон» и находится в шаге от триумфа

В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Пятый матч серии завершился уверенной победой гостей — 5:2.
НХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч
Эдмонтон — Флорида — 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)
Эдмонтон. 15 июня. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Шайбы: 0:1 — Маршан — (Лунделл, 9:12). 0:2 — Беннетт (Ткачак, 18:06). 0:3 — Маршан (Луостаринен, 45:12). 1:3 — Макдэвид (Бушар, Экхольм, 47:24). 1:4 — Райнхарт (Барков, 48:10). 2:4 — Перри (Драйзайтль, Нерс, 56:47). 2:5 — Луостаринен (п.в., 58:41).
Броски: 21 (3+8+10) — 19 (8+5+6).
Счет в серии: 2-3
Нападающий гостей Брэд Маршан, отличившийся дублем в пятом матче серии финала плей-офф НХЛ, установил рекорд финалов Кубка Стэнли в XXI веке. Форвард забил свой 13-й гол в карьере в финалах Кубка Стэнли. Никому в XXI веке не удавалось забросить столько шайб в финальных сериях плей-офф.
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