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Сборная Италии определилась с кандидатурой нового главного тренера — команду возглавит Дженнаро Гаттузо 0 304

Спорт
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Сборная Италии определилась с кандидатурой нового главного тренера — команду возглавит Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо согласился возглавить сборную Италии. 47-летний специалист согласовал с местной федерацией футбола все условия контракта. О назначении будет объявлено в ближайшие дни.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Представители СМИ также приводят цитату спортивного директора всех сборных Италии, главы делегации национальной сборной на ЧЕ-2024 Джанлуиджи Буффона: «Гаттузо станет новым главным тренером сборной Италии. Мы сделали наилучший выбор».

В тренерский штаб специалиста войдут легендарные экс-футболисты Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи.

Гаттузо займет пост, который 8 июня покинул Лучано Спаллетти после разгромного поражения итальянцев от Норвегии (0:3) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

Гаттузо работал с «Хайдуком», «Марселем», «Валенсией», «Наполи», «Миланом», «Пизой», ОФИ, «Палермо» и «Сьоном».

От работы в сборной ранее отказались Клаудио Раньери и Стефано Пиоли. Первый выбрал карьеру в руководящем составе «Ромы», второй — тренерское кресло «Фиорентины».

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