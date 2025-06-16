Baltijas balss logotype

Футболисты ПСЖ начали клубный чемпионат мира ФИФА с уверенной победы 0 335

Спорт
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
x.com/PSG_inside

x.com/PSG_inside

ФОТО: twitter

Футболисты парижского "Сен-Жермен" (ПСЖ) в воскресенье уверенно начали участие в клубном чемпионате мира ФИФА, сообщает ЛЕТА.

В матче группы B ПСЖ, который в этом сезоне впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, со счётом 4:0 (2:0) разгромил испанский "Атлетико" из Мадрида.

Парижане вышли вперёд на 19-й минуте, когда после передачи Хвичи Кварацхелии из штрафной площади Фабиан Руис направил мяч в нижний угол ворот мимо вратаря.

В компенсированное время первого тайма, после упущенного мадридцами шанса сравнять счёт, ПСЖ провёл контратаку, которую точным ударом завершил Витинья – 2:0 в пользу французского клуба.

В начале второго тайма гол за "Атлетико" забил Хулиан Альварес, однако вскоре главный арбитр после просмотра видеоповтора зафиксировал нарушение в начале атаки, и гол не был засчитан.

На 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник "Атлетико" Клеман Лангле, оставив команду в меньшинстве. Спустя менее чем десять минут третий гол за ПСЖ забил Сенни Меюлю.

В конце компенсированного времени второго тайма парижане получили право на 11-метровый удар, который точно реализовал Ли Кан Ин – 4:0.

Во втором матче группы B прошлогодний чемпион Бразилии "Ботафого" со счётом 2:1 (2:0) обыграл команду "Сиэтл Саундерс" из США. В первом тайме за бразильцев отличились Жаир Конья и Игор Жезус, а у хозяев поля гол во втором тайме забил Кристиан Рольдан.

Тем временем в группе A матч между португальским "Порту" и бразильским "Палмейрасом" завершился без забитых мячей – 0:0. Также вничью 0:0 сыграли египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами".

В обновлённом клубном чемпионате мира участвуют 32 команды. Турнир проходит в США и завершится в середине июля.

В 2023 году в клубном чемпионате мира ФИФА участвовали семь клубов. Победителем стал английский "Манчестер Сити", который в финале со счётом 4:0 обыграл бразильский "Флуминенсе".

Читайте нас также:
#футбол #фифа
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
КЧМ-2025. Серхио Рамос отметился солидным достижением в битве с «Интером»
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
НХЛ. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обновил удручающий антирекорд
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Балинскис и «Флорида Пантерз» второй год подряд завоёвывают Кубок Стэнли
Иконка видео
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии
НБА. 40 очков Джейлена Уильямса помогли «Оклахоме» выйти вперед в финальной серии 224
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию
Новак Джокович готовится к переезду в Грецию 1033
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс»
КЧМ-2025. В матче с тремя удалениями «Бенфика» вырулила с 0:2 на ничью в споре с «Бока Хуниорс» 289
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом»
«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с «сухой» победы над «Лос-Анджелесом» 229

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 47
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 59
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 111
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 107
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 125
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 145
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 47
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 59
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 111

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео