Футболисты парижского "Сен-Жермен" (ПСЖ) в воскресенье уверенно начали участие в клубном чемпионате мира ФИФА, сообщает ЛЕТА.

В матче группы B ПСЖ, который в этом сезоне впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, со счётом 4:0 (2:0) разгромил испанский "Атлетико" из Мадрида.

Парижане вышли вперёд на 19-й минуте, когда после передачи Хвичи Кварацхелии из штрафной площади Фабиан Руис направил мяч в нижний угол ворот мимо вратаря.

В компенсированное время первого тайма, после упущенного мадридцами шанса сравнять счёт, ПСЖ провёл контратаку, которую точным ударом завершил Витинья – 2:0 в пользу французского клуба.

В начале второго тайма гол за "Атлетико" забил Хулиан Альварес, однако вскоре главный арбитр после просмотра видеоповтора зафиксировал нарушение в начале атаки, и гол не был засчитан.

На 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник "Атлетико" Клеман Лангле, оставив команду в меньшинстве. Спустя менее чем десять минут третий гол за ПСЖ забил Сенни Меюлю.

В конце компенсированного времени второго тайма парижане получили право на 11-метровый удар, который точно реализовал Ли Кан Ин – 4:0.

Во втором матче группы B прошлогодний чемпион Бразилии "Ботафого" со счётом 2:1 (2:0) обыграл команду "Сиэтл Саундерс" из США. В первом тайме за бразильцев отличились Жаир Конья и Игор Жезус, а у хозяев поля гол во втором тайме забил Кристиан Рольдан.

Тем временем в группе A матч между португальским "Порту" и бразильским "Палмейрасом" завершился без забитых мячей – 0:0. Также вничью 0:0 сыграли египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами".

В обновлённом клубном чемпионате мира участвуют 32 команды. Турнир проходит в США и завершится в середине июля.

В 2023 году в клубном чемпионате мира ФИФА участвовали семь клубов. Победителем стал английский "Манчестер Сити", который в финале со счётом 4:0 обыграл бразильский "Флуминенсе".