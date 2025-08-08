Остапенко опустилась на 30-ю позицию в рейтинге WTA; Севастова поднялась на 119 мест

Дата публикации: 08.08.2025
BB.LV
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде потеряла четыре позиции и занимает 30-е место, пишет LETA.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая поднялась на четыре места и теперь занимает 113-ю позицию, а Анастасия Севастова улучшила свой результат на 119 позиций и находится на 267-м месте.

Камилла Бартон потеряла 47 позиций и опустилась на 561-е место, Аделина Лачинова сохранила 589-ю позицию, а Диана Марцинкевич поднялась на 15 мест и занимает 667-е место. Беатрисе Зелтиня улучшила результат на 88 позиций и теперь на 913-м месте, Сабине Рутлаука поднялась на 16 мест (1154-я). Маргарита Игнатьева потеряла 15 позиций, а Мария Семенистая прибавила 14 мест — обе занимают совместно 1322-ю позицию. Из рейтинга выбыла Даниэла Висмане.

В первой пятерке рейтинга WTA изменений не произошло: лидер по-прежнему белоруска Арина Соболенко, за ней следует американка Кори Гауфф, третья — полька Ига Швентек. Четвертую строчку занимает американка Джессика Пегула, а пятую — россиянка Мирра Андреева. С восьмой на шестую позицию поднялась американка Мэдисон Киз, сместив вниз китаянку Чжэн Циньвэнь и американку Аманду Анисимову, которые теперь на седьмом и восьмом местах соответственно. Девятая — итальянка Жасмин Паолини, а десятку замыкает представляющая Казахстан испанка Елена Рыбакина, поднявшаяся с 12-й позиции.

В парном рейтинге WTA Остапенко сохраняет рекордную для себя третью позицию. Среди других латвийских теннисисток Дарья Семенистая на четыре позиции ниже (125-я), Марцинкевич потеряла восемь мест (360-я), на две позиции выше находятся Бартон (557-я) и Игнатьева (849-я). Элза Томасе сохранила 967-е место, Висмане потеряла 191 позицию (1114-я), Лачинова прибавила четыре места (1137-я), Мария Семенистая (1220-я) и Валерия Каргина поднялись на 11 позиций (1322-я), Зелтиня (1444-я) и Анна Яковлева (1481-я) остались на прежних местах, а Севастова поднялась на 24 позиции (1497-я).

Лидером парного рейтинга по-прежнему является американка Тейлор Таунсенд, за ней следует чешка Катерина Синякова.

