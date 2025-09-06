Baltijas balss logotype
Мбаппе: «Хочу побить рекорд Анри уже сейчас»

Спорт
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Мбаппе: «Хочу побить рекорд Анри уже сейчас»
ФОТО: Thought Co

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Украиной (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. В этой игре француз забил гол и вышел на второе место в истории команды по забитым мячам, сравнявшись с Тьерри Анри.

«Мы видели, что соперник не сдавался. Во втором тайме в нашей команде минут 10-15 царила неопределенность. Тем не менее, мы все равно контролировали ход матча. Нам удалось набрать три очка, что и было нашей целью. Нам легко создавать моменты, создавать движение и опасность у врот соперника. Думаю, мы могли бы сделать счет еще больше.

51-й гол за сборную? Я хочу превзойти Анри уже сейчас. Для меня большая честь быть на уровне с таким игроком, как Тьерри. Все знают, что он значит для нас, французов. Я испытываю к нему огромное уважение и восхищение. Достичь такой цифры — это безумие, но мне это нравится. Я хочу продолжать, мне это нравится, выигрывать еще больше титулов», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

Во 2-м туре отбора ЧМ-2026 Франция дома сыграет против Исландии. Матч состоится во вторник, 9 сентября.

#футбол
Оставить комментарий

