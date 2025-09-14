Дом Марии Шараповой в Калифорнии приобрел известный баскетболист

Звезда баскетбола — 26-летний словенский защитник Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», оформляет сделку о покупке бывшего дома пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» и экс-первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой.

Об этос сообщает The Sporting Tribune.

По информации издания, дом, располагающийся в Манхаттан-Бич, Саут-Бэй, был продан за сумму в 25 млн долларов. Здание занимает площадь более 8,6 тыс. квадратных футов и включает в себя пять спален. Дом был спроектирован базирующейся в Лос-Анджелесе фирмой KAA Design и завершен в 2015 году, через три года после того, как Шарапова приобрела участок с видом на океан.

Резиденция отличается широкими стеклянными панелями, несколькими каминами на открытом воздухе и пышным ландшафтным садом, который предлагает уединение и потрясающий вид на Тихий океан.

Согласно данным издания, покупка была совершена через доверенное лицо, связанное с бизнес-менеджером Дончича.