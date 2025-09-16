«Интер» и «Милан» договорились с городом о покупке стадиона «Сан-Сиро»

Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что достигнута договоренность с «Интером» и «Миланом» о покупке их общего стадиона «Сан-Сиро».

«Если завтра (17 сентября) все будет хорошо, то мы обратимся в городской совет с резолюцией о продаже «Сан-Сиро», поскольку мы фактически достигли соглашения с клубами.

Стадион должен быть готов к 2031 году, поскольку УЕФА заявил, что не будет рассматривать Милан для проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года, если «Сан-Сиро» останется в прежнем состоянии. Будет принята резолюция, предлагающая проект, затем мы обратимся в городской совет по вопросу продажи. Сначала пройдут комиссии и обсуждения, а затем нам придётся вынести решение.

Я хочу иметь чистую совесть, представлю резолюцию в городской совет и поддержу ее одобрение. Я проголосую «за», а затем городской совет примет решение. Все это произойдет до конца месяца», — приводит слова мэра Sky Sport Italia.