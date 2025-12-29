Сборная Финляндии нанесла разгромное поражение команде Латвии в матче группового раунда молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.

Встреча группы B завершилась со счетом 8:0. Эмиль Хемминг оформил дубль, Яспер Кухта, Макс Вестергард, Йоона Саарелайнен, Роопе Вестеринен, Хейкки Руохонен и Лассе Болиус забросили по одной шайбе.

В другом матче дня Швеция переиграла Швейцарию (4:2).

В группе А лидирует сборная США (6 очков), далее располагаются Швеция (6), Словакия (3), Швейцария (0), Германия (0).

В группе В лидерство захватила Финляндия (6), далее идут Канада (5), Чехия (3), Латвия (1) и Дания (0).

Турнир проходит в США — в Сент‑Поле и Миннеаполисе.