Сборная Финляндии разгромила команду Латвии на молодежном чемпионате мира по хоккею

Спорт
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Финляндии разгромила команду Латвии на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная Финляндии нанесла разгромное поражение команде Латвии в матче группового раунда молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.

Встреча группы B завершилась со счетом 8:0. Эмиль Хемминг оформил дубль, Яспер Кухта, Макс Вестергард, Йоона Саарелайнен, Роопе Вестеринен, Хейкки Руохонен и Лассе Болиус забросили по одной шайбе.

В другом матче дня Швеция переиграла Швейцарию (4:2).

В группе А лидирует сборная США (6 очков), далее располагаются Швеция (6), Словакия (3), Швейцария (0), Германия (0).

В группе В лидерство захватила Финляндия (6), далее идут Канада (5), Чехия (3), Латвия (1) и Дания (0).

Турнир проходит в США — в Сент‑Поле и Миннеаполисе.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео