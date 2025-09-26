Звезда UFC Макгрегор раскрыл сумму, которую намерен получить за бой в Белом доме.
- $100 млн за бой в Белом доме и сто «золотых карт» США для меня, моей семьи и друзей. С нетерпением жду возвращения в мир единоборств, – написал Макгрегор в социальных сетях.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий программу «золотой карты». Эта программа позволяет иностранным гражданам получить вид на жительство в ускоренном порядке за $1 млн.
Согласно предварительным данным, спортивное мероприятие будет проводиться на Южной лужайке президентской резиденции США.
