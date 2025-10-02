Baltijas balss logotype
Оформивший хет-трик Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Спорт
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Оформивший хет-трик Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
ФОТО: пресс-фото

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Во вторник, 30 сентября, 26-летний француз в Алма-Ате отметился тремя голами в матче 2-го тура общего этапа против «Кайрата» (5:0). Это его третий хет-трик в выездных играх турнира. По данному показателю Мбаппе сравнялся с рекордсменом Филиппо Индзаги.

На звание игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Расмус Хейлунн («Наполи») и Йенс Петтер Хауге («Буде-Глимт»).

#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
