Во вторник, 30 сентября, 26-летний француз в Алма-Ате отметился тремя голами в матче 2-го тура общего этапа против «Кайрата» (5:0). Это его третий хет-трик в выездных играх турнира. По данному показателю Мбаппе сравнялся с рекордсменом Филиппо Индзаги.

На звание игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Расмус Хейлунн («Наполи») и Йенс Петтер Хауге («Буде-Глимт»).