Общие операционные доходы «Барселоны» за прошедший сезон составили 994 млн евро. При этом чистая операционная прибыль каталонского клуба — 2 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что от спонсорского контракта с компанией Nike сине-гранатовые получают 259 млн евро. Ещё одним важным достижением является успех в сфере мерчандайзинга, который принёс 170 миллионов евро (+55% по сравнению с предыдущим сезоном) благодаря международному расширению электронной коммерции, которая теперь действует более чем в 170 странах.

«Барселона» — действующий чемпион Испании. Также в прошлом сезоне каталонцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, где уступили будущему финалисту турнира в лице итальянского «Интера».

По итогам восьми туров Ла Лиги нынешней кампании сине-гранатовые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на два очка.