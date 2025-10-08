Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бенефис латвийского вратаря Артура Шилова в Нью-Йорке 1 548

Спорт
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бенефис латвийского вратаря Артура Шилова в Нью-Йорке

За океаном стартовал 109-й сезон Национальной хоккейной лиги.

Просто фантастическим получился дебют в составе «Питтсбурга» латвийского вратаря Артура Шилова (на фото).

Его команда в гостях одолела «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0, сам Шилов отразил все 25 бросков в тот вечер и был признан первой звездой матча.

Шайба в подарок

Шилов оказался всего вторым вратарем в истории «Питтсбурга», который дебютировал в команде с игрой «на ноль» (первым был Максим Легаси в 2021 году с 29 отраженными бросками в матче против «Баффало» - 1:0).

После матча в раздевалке он удостоился особой похвалы от руководства клуба, получив на память шайбу.

«Здорово оказаться в новой команде. Думаю, у нас уже сложилось хорошее взаимопонимание с ребятами. Играть очень приятно, а побеждать на выезде - еще лучше. Проделанная работа окупилась. Я чувствовал уверенность, понимал, что играю надежно, и просто продолжал в том же духе», — сказал 24-летний голкипер «Питтсбурга», у которого это первый в карьере «шатаут» в чемпионате НХЛ, хотя раньше он уже играл «на ноль» еще в «Ванкувере», но в плей-офф.

В тот день прошли еще несколько игр, в одной из которых обладатель Кубка Стэнли «Флорида» без защитника Увиса Балинскиса в заявке со счетом 3:2 дома переиграла «Чикаго».

В наступившем сезоне латвийский болельщик наверняка будет следить и за форвардом «Филадельфии» Родриго Аболсом, а также за нападающими Земгусом Гиргенсонсом из «Тампы» и Теодором Блюгером из «Ванкувера». Правда, последние двое пока что травмированы, а потому пропускают начало регулярного сезона.

Читайте нас также:
#хоккей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • 8-го октября

    молодец, правельно сделал что уехал

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему Усик тормозит тяжелый дивизион?
Изображение к статье: Почему Усик тормозит тяжелый дивизион?
«Вашингтон» проиграл в первом матче сезона НХЛ — Овечкин остался без очков
Изображение к статье: «Вашингтон» проиграл в первом матче сезона НХЛ — Овечкин остался без очков
«Если он победит в Шанхае, скажу, что все благодаря мне». Арина Соболенко рассказала, чем занималась с Новаком Джоковичем в Греции
Изображение к статье: «Если он победит в Шанхае, скажу, что все благодаря мне». Арина Соболенко рассказала, чем занималась с Новаком Джоковичем в Греции
Никола Йокич возглавил список фаворитов на MVP нового сезона НБА
Изображение к статье: Никола Йокич возглавил список фаворитов на MVP нового сезона НБА
Изображение к статье: Кто стал первым игроком-миллиардером в истории футбола?
Кто стал первым игроком-миллиардером в истории футбола? 161
Изображение к статье: Легендарный Стивен Джеррард может снова стать главным тренером «Рейнджерса» из Глазго
Легендарный Стивен Джеррард может снова стать главным тренером «Рейнджерса» из Глазго 210
Изображение к статье: Ига Швентек установила рекорд XXI века
Ига Швентек установила рекорд XXI века 151
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 105

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 13
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 6
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 7
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 35
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 58
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 21
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 13
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 6
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео