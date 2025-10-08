Просто фантастическим получился дебют в составе «Питтсбурга» латвийского вратаря Артура Шилова (на фото).

Его команда в гостях одолела «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0, сам Шилов отразил все 25 бросков в тот вечер и был признан первой звездой матча.

Шайба в подарок

Шилов оказался всего вторым вратарем в истории «Питтсбурга», который дебютировал в команде с игрой «на ноль» (первым был Максим Легаси в 2021 году с 29 отраженными бросками в матче против «Баффало» - 1:0).

После матча в раздевалке он удостоился особой похвалы от руководства клуба, получив на память шайбу.

«Здорово оказаться в новой команде. Думаю, у нас уже сложилось хорошее взаимопонимание с ребятами. Играть очень приятно, а побеждать на выезде - еще лучше. Проделанная работа окупилась. Я чувствовал уверенность, понимал, что играю надежно, и просто продолжал в том же духе», — сказал 24-летний голкипер «Питтсбурга», у которого это первый в карьере «шатаут» в чемпионате НХЛ, хотя раньше он уже играл «на ноль» еще в «Ванкувере», но в плей-офф.

В тот день прошли еще несколько игр, в одной из которых обладатель Кубка Стэнли «Флорида» без защитника Увиса Балинскиса в заявке со счетом 3:2 дома переиграла «Чикаго».

В наступившем сезоне латвийский болельщик наверняка будет следить и за форвардом «Филадельфии» Родриго Аболсом, а также за нападающими Земгусом Гиргенсонсом из «Тампы» и Теодором Блюгером из «Ванкувера». Правда, последние двое пока что травмированы, а потому пропускают начало регулярного сезона.