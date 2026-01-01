По итогам группового турнира Кубка африканских наций-2025 определились все участники 1/8 финала. Турнир проходит с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года в Марокко.

Из группы А в плей-офф отобрались сборные Марокко (первое место) и Мали (второе место), из группы B — Египта и ЮАР, из группы C — Нигерии и Туниса, из группы D — Сенегала и ДР Конго, из группы E — Алжира и Буркина-Фасо, из группы F — Кот-д'Ивуара и Камеруна.

Среди команд, занявших третьи места в своих группах, в плей-офф вышли команды Мозамбика, Бенина, Судана и Танзании.

Покинули турнир сборные Замбии, Зимбабве, Уганды, Ботсваны, Экваториальной Гвинеи, Габона, Анголы и Коморских островов.

В 1/8 финала встречаются:

3 января. Сенегал — Судан. 3 января. Мали — Тунис. 4 января. Марокко — Танзания. 4 января. ЮАР — Камерун. 5 января. Египет — Бенин. 5 января. Нигерия — Мозамбик. 6 января. Алжир — ДР Конго. 6 января. Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо.