В четверг, 9 октября, в отборочном матче к ЧМ-2026 сборная Австрии устроила головомойку команде Сан-Марино, одержав победу со счетом 10:0.

Покер в активе Марко Арнаутовича. Таким образом, она стал лучшим бомбардиром сборной Австрии в истории. На счету 36-летнего нападающего 45 мячей за национальную команду.

Австрия — Сан-Марино — 10:0

Группа «Н»: Австрия — 15 очков (5 игр), Босния и Герцеговина — 13 (6), Румыния — 7 (5), Кипр — 5 (6), Сан-Марино — 0 (6).

Другие результаты матчей:

Кипр — Босния и Герцеговина — 2:2

Мальта — Нидерланды — 0:4

Фарерские Острова — Черногория — 4:0

Чехия — Хорватия — 0:0