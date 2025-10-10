Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Квалификация ЧМ-2026. 10 голов сборной Австрии в одной игре и другие исходы отборочных матчей 0 214

Спорт
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Квалификация ЧМ-2026. 10 голов сборной Австрии в одной игре и другие исходы отборочных матчей

В четверг, 9 октября, в отборочном матче к ЧМ-2026 сборная Австрии устроила головомойку команде Сан-Марино, одержав победу со счетом 10:0.

Покер в активе Марко Арнаутовича. Таким образом, она стал лучшим бомбардиром сборной Австрии в истории. На счету 36-летнего нападающего 45 мячей за национальную команду.

Австрия — Сан-Марино — 10:0

Группа «Н»: Австрия — 15 очков (5 игр), Босния и Герцеговина — 13 (6), Румыния — 7 (5), Кипр — 5 (6), Сан-Марино — 0 (6).

Другие результаты матчей:

Кипр — Босния и Герцеговина — 2:2

Мальта — Нидерланды — 0:4

Фарерские Острова — Черногория — 4:0

Чехия — Хорватия — 0:0

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Квалификация ЧМ-2026. В матче с восемью голами сборная Украины вырвала победу у команды Исландии и другие исходы отборочных игр
Изображение к статье: Квалификация ЧМ-2026. В матче с восемью голами сборная Украины вырвала победу у команды Исландии и другие исходы отборочных игр
Сборная Латвии попытается взять вторую победу над Андоррой в отборе ЧМ-2026
Изображение к статье: Сборная Латвии попытается взять вторую победу над Андоррой в отборе ЧМ-2026
Изображение к статье: Медведев оценил возможность встретиться с Джоковичем в финале «Мастерса» в Шанхае
Медведев оценил возможность встретиться с Джоковичем в финале «Мастерса» в Шанхае 153
Изображение к статье: Кого признали лучшим футболистом АПЛ в сентябре?
Кого признали лучшим футболистом АПЛ в сентябре? 92
Изображение к статье: Арина Соболенко встала в один ряд с тремя бывшими первыми ракетками мира
Арина Соболенко встала в один ряд с тремя бывшими первыми ракетками мира 308
Изображение к статье: Определились все участники и пары четвертьфинала МЧМ-2025 по футболу
Определились все участники и пары четвертьфинала МЧМ-2025 по футболу 157

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 79
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 24
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 19
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 97
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 102
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 76
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 79
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 24
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео