Квалификация ЧМ-2026. В матче с восемью голами сборная Украины вырвала победу у команды Исландии и другие исходы отборочных игр

Спорт
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Квалификация ЧМ-2026. В матче с восемью голами сборная Украины вырвала победу у команды Исландии и другие исходы отборочных игр

В рамках группового этапа отборочного турнира на ЧМ-2026 по футболу сборная Украины в гостях нанесла поражение команде Исландии со счетом 5:3.

В составе украинцев дубль оформил полузащитник Руслан Малиновский. У исландцев дубль в активе форварда Альберта Гюдмюндссона.

Исландия — Украина — 3:5

Голы: 0:1 — Малиновский (14). 1:1 — Эллертссон (35). 1:2 — Гуцуляк (45). 1:3 — Малиновский (45+5). 2:3 — Гудмюндссон (59). 3:3 — Гюдмюндссон (75). 3:4 — Калюжный (85). 3:5 — Очеретко (88).

Группа D: Франция — 9 очков (3 игры), Украина — 4 (3), Исландия — 3 (3), Азербайджан — 1 (3).

Другие результаты матчей:

Бельгия — Северная Македония — 0:0

Германия — Люксембург — 4:0

Косово — Словения — 0:0

Северная Ирландия — Словакия — 2:0

Франция — Азербайджан — 3:0

Швеция — Швейцария — 0:2

Изображение к статье: Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник
Дом и сад
Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник 5
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 47
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 76
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 83
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 132
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 699
