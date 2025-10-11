В рамках группового этапа отборочного турнира на ЧМ-2026 по футболу сборная Украины в гостях нанесла поражение команде Исландии со счетом 5:3.
В составе украинцев дубль оформил полузащитник Руслан Малиновский. У исландцев дубль в активе форварда Альберта Гюдмюндссона.
Исландия — Украина — 3:5
Голы: 0:1 — Малиновский (14). 1:1 — Эллертссон (35). 1:2 — Гуцуляк (45). 1:3 — Малиновский (45+5). 2:3 — Гудмюндссон (59). 3:3 — Гюдмюндссон (75). 3:4 — Калюжный (85). 3:5 — Очеретко (88).
Группа D: Франция — 9 очков (3 игры), Украина — 4 (3), Исландия — 3 (3), Азербайджан — 1 (3).
Другие результаты матчей:
Бельгия — Северная Македония — 0:0
Германия — Люксембург — 4:0
Косово — Словения — 0:0
Северная Ирландия — Словакия — 2:0
Франция — Азербайджан — 3:0
Швеция — Швейцария — 0:2
