Медведев неожиданно вылетел в полуфинале «мастерса» в Шанхае. Вслед за Джоковичем

Спорт
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Медведев неожиданно вылетел в полуфинале «мастерса» в Шанхае. Вслед за Джоковичем

18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил французу Артуру Риндеркнеху, занимающему 54-е место в мировом рейтинге, в полуфинале «мастерса» в Шанхае — 6:4, 2:6, 4:6.

Россиянин проиграл второй полуфинал подряд. 30 сентября из-за судорог он снялся с матча 1/2 финала против американца Лернера Тина на турнире в Пекине при счете 7:5, 5:7, 0:4.

Риндеркнех за титул в Шанхае поборется с двоюродным братом монегаском Валентином Вашеро, который в полуфинале победил 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Вашеро является 204-й ракеткой мира.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Артур Риндеркнех (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 16) — 4:6, 6:2, 6:4



Видео