Напомним, там выступают его бывшие партнёры по «Барселоне» Лионель Месси и Луис Суарес. Об этом сообщает Daily Mail.

Стороны пока не начали переговоры, однако представители бразильского футболиста считают, что переход в клуб из МЛС перед чемпионатом мира-2026 может иметь высокую ценность как в спортивном, так и в коммерческом плане. Сам 33-летний вингер также заинтересован в том, чтобы присоединиться к «цаплям».

Неймар в январе 2025 года на правах свободного агента перешёл в «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля», подписав краткосрочный контракт.